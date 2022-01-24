İnternet hizmeti alınacak

400 MBPS TT İNTERNET HİZMETİ ALIMI SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İnternet hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre 400 Mbps TT İnternet Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

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