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23 Ocak 2017 Pazartesi
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    • İnternet yasası çalıştayı

    Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gençlerin Katılımı İle “Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü” ve “İnternet Yasası Çalıştayları“ gerçekleştirileceği ve çalıştaya katılacaklar hakkında geniş bilgiler verildi.

    23 Ocak 2017 Pazartesi 17:02
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    İnternet yasası çalıştayı

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yapılan açıklamada, İnternetin yaygınlaşmasıyla, dünyada  “Yazılı Basın” zor bir dönemece girdiği, en çok etkilenen de “Yerel Basın” olduğu ve sorunu çözmenin yolu “Dijital Dönüşüm”den geçiyor ama bunu düzenleyecek bir İnternet Yasamız bile yok. Bu konuda gençlerin söyleyeceği çok şey olmalı denildi. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Erasmus+ kapsamında 7 farklı bölgede ”Gençlerin Katılımı İle Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü ve İnternet Yasası Çalıştayları”  yaparak soruna katkı sunmaya çalışıyor. Her bölgede 25 gencin katılımıyla gerçekleştirilecek bu çalıştaylarda amaç, “Yerel Yazılı Basının Dijitale Dönüşümü” ve “İnternet Yasa Tasarısı”nın oluşturulması sürecinde, gençlerin fikir ve görüşlerini almak olduğu bildirildi. Dört oturumda gerçekleşecek çalıştayların her oturumunda beyin fırtınası ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi şeklinde iki aşama bulunacak ve her oturum 90 dakika sürecek.

    Bölgesel çalıştaylar için katılımcı kriterleri; 20-30 yaş aralığında olmak, İnternet ve sosyal medyayı aktif olarak kullanmak, İnternet ve sosyal medya kanallarında görev yapıyor olmak, Toplumsal konularda sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak ve kendisini sosyal gönüllü olarak nitelendirmek.

    Çalıştay detayları: Çalıştaya katılım ücretsizdir. Başvurular 30 Ocak 2017 gece yarısına kadar başvuru formu doldurularak yapılmalıdır. Öğle yemeği ve çay-kahve servisi ücretsizdir. Başvuru sonuçları e-posta yoluyla duyurulacaktır. Çalıştaylardan sonra yapılacak olan Ana Yapısal Diyalog Forumu, Basın İlan Kurumunun Kocaeli’nde bulunan Tatil Köyü’nde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Tarih daha sonra ilan edilecektir.


    Başvurular www.bik.gov.tr     adresine yapılacaktır.

    Başvurusu uygun görülen adaylar, www.bik.gov.tr internet adresinden açıklanacak ve kendilerine ayrıca bilgi verilecektir. Son başvuru tarihi:  30 Ocak 2017

    Anahtar Kelimeler: Basın, İlan, Kurumu, Genel, Müdürlüğü

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