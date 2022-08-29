İnternetten alışverişte yeni dönem

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayınlanan karar göre, internetten üzerinden yapılan alışverişlerin iade ücretleri artık tüketiciler tarafından karşılanacak. Bu karara ek olarak akıllı telefon, tablet, akıllı saat gibi elektronik cihazların kutuları açılmamış olsa bile iade edilemeyecek.

1 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlayacak söz konusu kararla internet üzerinden satın alınan elektronik cihazlarda koşulsuz iade dönemi de sona erecek. İade yalnızca satın alınan ürünün kusurlu olması halinde gerçekleşecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Avukat Fikret Çıracı, alınan kararla cayma hakkının kaldırıldığını belirterek, “İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde 14 gün içerisinde koşulsuz şartsız iade hakkı vardı. Yeni düzenlemeyle tüketiciler cayma haklarını kullanamayacaklar. İade işlemlerinde kargo ücreti tüketiciye yansımıyordu. Bu süreç itibariyle tüketiciler kusurlu oldukları düşündükleri ürünü kargo ücretini göze alarak gönderecekler” ifadelerini kullandı.

HER İKİ TARAF İÇİN DE ARTILAR VAR

Avukat Fikret Çıracı, yeni yönetmeliğin tüketiciler ve satıcılar için de artıları olduğunu belirterek, “Yeni yönetmelik her iki tarafı da koruyor. Öncesinde satıcıların belli başlı zararları oluyordu. Kontrolsüz alışveriş neticesinde iade edilen birçok ürün satıcılara masraf olarak yansıyordu. Müşteriler artık daha dikkatli alışveriş yapacaktır” şeklinde konuştu.

TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE YOĞUNLUK OLABİLİR

Tüketici ve satıcı arasında oluşabilecek anlaşmazlıklardan dolayı tüketici mahkemelerinde yoğunluk olabileceğini söyleyen Çıracı, “Koşulsuz olarak iade edilen ürünler şu andan itibaren yeni yönetmelikle birlikte kusurlu mal sayıldığında iade edilebilecek. Tüketici bir malın kusurlu olduğunu iddia ettiğinde, artık satıcı da bunun aksine bir iddiada bulunabilecek. Dolayısıyla tüketici mahkemelerinde başvurular çoğalacaktır” ifadelerini kullandı.

10 KILIF SİPARİŞ VERİYOR 9’UNU GERİ GÖNDERİYOR

Müşterilerin çeşitli ürünlerin çeşitli modellerinden 10 tane sipariş verdiğini ve içlerinden seçtikten sonra diğer 9 tanesini geri gönderdiğini belirten online satış uzmanı Ömer Fatih Taşova, “Vatandaşlar ‘nasıl olsa geri iade ederim’ diye düşünüyor. Bu da bize çok kötü yansıyor. Müşterimiz 10 tane kılıf sipariş veriyor. İçinden bir tanesini beğeniyor. En beğendiğini alıyor 9 tanesini iade ediyor. Bizi hem 9 tane kılıfın maliyeti hem de kargo ücreti zarara uğratıyor. Bu şekilde düşünen müşterilerin sayısının azalacağını düşünüyorum. Ciromuzda bir düşüş olmaz fakat sipariş sayımızda bir düşüş olur” ifadelerini kullandı.

SATICILAR KARLI ÇIKACAK

İnternetten alışverişte elektronik cihaz almadığını belirten vatandaş ise “Ben internetten pek alışveriş yapmam telefon gibi cihazlarda. Bence müşteri odaklı bir karar değil satan kazanacak bu olayda” dedi.

Diğer bir vatandaş ise kararı olumlu bulmadığını belirterek, “Ben internetten çok fazla telefon almam çünkü görüp almak en mantıklısı ama bence bu uygulama çok saçma. Pek anlam çıkartamadım” ifadelerini kullandı.