İntihar mektubu bırakmış

Haber: Birol Ertunç

Geçtiğimiz gün Sümer Mahallesi’nde ikamet eden ve 2018 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile meslekten ihraç edilen Fatih Karaahmetoğlu kendini asarak intihar etti. 26 yaşındaki eski polis memurunun intiharı sonrasında polis ekipleri intiharın sebebini bulmak için çalışmalara başladı. yapılan araştırmalar neticesinde Fatih Karaahmetoğlu'nun kendisini 27 Temmuz'da öldürdüğü, cesedinin ölümünden 2 gün sonra bulunduğu ortaya çıktı. Doğalgaz borusuna taktığı iple intihar eden Karaahmetoğlu’nun geride bir mektup bıraktığı öğrenildi. Mektupta, "İntiharımdan tamamen ben sorumluyum. Kimsenin intiharımda bir payı yoktur. Hakkınızı helal edin" yazılı olduğu belirtildi. Polis ekipleri ayrıca Karaahmetoğlu'nun intihar sırasında ellerinde takılı bulunan boks eldivenlerinin ne mesaj verdiğini de araştırmaya başladı.