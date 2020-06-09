İntihar olup olmadığı araştırılıyor

Haber:C.Kutay Aykan

Mudurnu ilçesi Maymuncuklar mevkiinde meydana gelen olayda Trabzon Vakfıkebir ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Uzm. Çvş. Oğuzhan Çalışkanbaşından vurulmuş halde bulunmuş ve Mudurnu Cumhuriyet Savcılığı olaya el koymuştu. Çalışkan’ın, Trabzon İli Vakfıkebir İlçesindeKaymakamlık Personeli olan Babası Fevzi Çalışkan, “oğlumun intihar ettiğine inanamıyorum. Hayat dolu bir çocuktu. Allah’ım bu acıya nasıl dayanılır” dediği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından maktulün cenazesi adli tıp kurumuna sevk edilmişti. Adli tıp incelemesinin ardından Uzm. Çvş Oğuzhan Çalışkan'ın ailesi Bolu’ya gelerek cenazeyi otopsi sonrası teslim aldı. Baba ocağı Vakfıkebir İlçesine götürülen cenaze dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Hamzalı Mahallesi mezarlığında sevenlerinin ve yakınlarının katılımıyla defnedildi.

Mudurnu Cumhuriyet Savcılığının adli tıp raporunu beklediği ve rapor sonrası ölüm olayının gerçek sebebinin anlaşılacağı belirtilirken, İntihar ile alakalı geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 11:25