İntihara kalkışan işçi özür diledi

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Binası çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan temizlik işçisi Barış Yiğit ile makamında görüştü. Görüşmede konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olaydan dolayı üzüntüsünü belirtti. Ayrıca temizlik işçisi Barış Yiğit’in Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğu öğrenildi.

“KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMA DERDİMİZ YOK”

Özcan yaşanan hadise ile ilgili olarak, “2002-2003 yılından bu yana Barış’ı tanıyorum. Barış’la konuştum, gerekçelerini anlattım. Biz böyle şeyler arzu etmeyiz, ama işçi arkadaşlara da söyledim. Bu tasarruflar 19 Aralık’tan sonraki Ocak-Şubat ayından arkadaşlarımız için alınmış. Öyle bir noktaya gelmiş ki, bütçe bunu karşılayamaz duruma gelmiş. Yoksa biz kimsenin ekmeğiyle oynama derdimizin olmadığını hep söyledik” dedi.

“BAZI İŞLEMLERİ YAPMAMIZ GEREKİYORDU”

Zaman içerisinde işten çıkartılanların bir kısmının yeniden başlayabileceğini de ifade eden Özcan ayrıca, ”Hizmet gerekliliğine, bütçeye göre hareket edeceğimizi de söyledik. Barış bizi biraz üzdü, kendi de üzüldü. Biz Bolu’da ihtiyaç sahibi olan herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama tabi hizmetin gereği de bazı işlemleri yapmamız gerekiyordu. Bunları da Barış’a anlattım” diye konuştu.

“KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

İntihar girişiminde bulunan Barış Yiğit ise, yaşananlardan ötürü kamuoyundan özür dileyerek şunları söyledi: “Ben böyle bir şeyi bekliyordum. Siz değil başkası da gelse. Zaten son dönemde girmiştim işe. Kadroya da geçtiğimde şüphelenmiştim. Beni hemen kadroya nasıl aldılar diye. Korku içindeydik. Belki bir umut, belki bir kaydırma falan olur falan diye düşündüm. Bir de size ulaşmak istedim, ulaşamadım. Sinir hastasıyım. Bugün ilacımı da almadığım için biraz sinirliyim. Sinirlerime hakim olamadım. Bayrağı bağla demişlerdi. Bende orada bayrağı bağlarken, işten çıkarıldığımı duydum. Dinlemeden etmeden, böyle bir yola başvurdum, sizlerden özür diliyorum. Kamuoyundan özür diliyorum. Böyle bir şey yapmak istemezdim. Engelliyim, iş bulamıyorum. Yeni iş bulmuştum. Kendimi kaybettim.”

BEYKOZ, SON TOPLANTIDA UYARMIŞTI

Öte yandan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde yapılan Mart ayı Bolu Belediye Meclisi ikinci oturumunda dönemin CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, son dönemde belediyeye alınan işçilerle ilgili olarak dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı uyararak, “Bu yaptığınız Bolu’ya ve o işe aldığınız insanlara ihanettir. Yapmayın, bunların hakkına giriyorsunuz” demişti. Yılmaz ise, Beykoz’un uyarılarına kulak asmayarak konuyu geçiştirmişti.

ÖZCAN, 19 ARALIK’TA TAAHHÜT ETMİŞTİ

Ayrıca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarında hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağını söylemişti. Ancak Başkan Özcan’ın 19 Aralık 2018’de verdiği bu taahhütten sonra Alaaddin Yılmaz tarafından Bolu Belediyesine yüzlerce işçi alımı yapılmıştı. Bu nedenle o günden sonra işe alınan işçilerin iş aktine son verilmesinin kamuoyunda spekülasyonlara sebep olmasının yersiz olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 14:18