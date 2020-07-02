İpek böceği yüzleri güldürüyor

Haber: N. Halid Altundal

İlimiz Göynük ilçesinde iklim ve doğa koşullarına paralel gelişen tarım ve hayvancılık faaliyetleri içerisinde ipek böceği üretimi gerek damızlık gerekse koza üretimiyle popülerliğini arttırıyor.

5 TONLUK ÜRETİM KAPASİTESİ

Coğrafi konumunun vermiş olduğu iklim özellikleri sayesinde tarım ve hayvancılığın odak noktalarından olmayı başaran Göynük’le ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Göynük ilçemiz enginar, bombay fasulye, yağlık ayçiçeği, büyük ve küçükbaş hayvan varlığının yanında ipek gibi tarihe yön vermiş bir ürünün de üretim noktalarından biri olma konusunda emin adımlarla ilerliyor. İlçemizde 30 damızlık 30 da koza olmak üzere 60 işletme ve ortalama 5 tonluk üretim kapasitesi ile gelişimini başarılı bir şekilde sürdürmektedir” denildi.

“YÜKSEK KATMA DEĞERİ İLE İLİMİZ VE ÜLKE EKONOMİMİZE KATKISINI SÜRDÜRMEKTEDİR”

Severek yapılan her işin başarı ile sonuçlandığına dikkat çekilen açıklamada ayrıca, “Genç Çiftçi projesi kapsamında 2018 yılında Çayköyde kurulmuş olan ve Ebru Eker'e ait olan işletmemiz üretimine aşarı ile devam ederken, yüksek katma değeri ile ilimiz ve ülke ekonomimize katkısını sürdürmektedir. İpek böceğini sevdiğini belirten üreticimizin memnuniyeti de bizleri mutlu eden önemli bir sonuçtur. Üreten Bolu'nun üreten çiftçilerine bol ve bereketli kazançlar sağlamasını dileriz” ifadelerine yer verildi.