Haber: Aysun Beykoz

Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’i makamında ziyaret eden ve Bölge Müdürlüğü orman varlığı ve ormancılık faaliyetleri ile 2017 program ve program gerçekleşmeleri hakkında brifing alan Genel Müdür Yardımcımız Dr. Ahmet İpek, Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile Bolu ve Aladağ Orman İşletme Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen bir toplantı düzenledi. Toplantıda genel konularda fikir telakkisinde bulundu ve Orman Genel Müdürlüğünün önümüzdeki dönem uygulayacağı projeler hakkında bilgilendirmeler yaptı. Toplantının ardından Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet İpek, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürü Mustafa Arslan ile birlikte Seben Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Seben Fosil Ormanı'nda incelemelerde bulundu. Program, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Emin Şimdi’nin Bolu Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Bolu ve Düzce İllerinde bulunan mesire yerlerindeki inceleme ve tespit ziyaretleriyle devam etti. Öncelikle Bolu Merkez İlçede bulunan Tokadi Hayrettin B Tipi Mesire yerini ziyaret eden Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Emin Şimdi, incelemelerde bulunarak mesire yeri hakkında İşletme Müdüründen yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bölge Müdürü Hasan Keskin ile birlikte Düzce’nin Gölyaka ilçesine geçen Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Emin Şimdi burada da mesire alanlarını gezerek incelemelerde bulundu. Ayrıca Gölyaka’da faaliyet gösteren orman ürünleri işleyen bir entegre tesisini ziyaret ederek firma yetkilileri ile tesiste yapılan ürün ve hizmetler hakkında istişarelerde bulundu. Gölyaka’dan sonra sırasıyla Akçakoca ve Düzce Orman İşletme Müdürlüklerini ziyaret eden Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Emin Şimdi burada İşletme Müdürlerinin mesire yeri taleplerini arazide yerinde değerlendirdi ve İşletme Müdürlerine mevzuat doğrultusunda yapılması gerekenleri anlattı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Yardımcımız Dr. Ahmet İpek ve Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Emin Şimdi Bölge Müdürü Hasan Keskin ve ekibine teşekkür ederek çalışmalarda başarılar dileyip Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden ayrıldı.