Haber: Gönül OLUTÜRK

Geyve’de gerçekleşen toplantıya; İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Başkanı Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Bolu Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydili, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Bolu Taşkesti Belediye Başkanı Efraim Özdemir, Bolu Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar katıldı.

Gerçekleşen toplantıda ilçelerde devam eden faaliyetler, bütçe, personel ve yeni projelere değinildi. İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Başkanı Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, birliğin her geçen gün büyüyerek güçlendiğini ve geliştiğine vurgu yaptı ve ev sahipliği yapan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya’ya teşekkür etti.