İpekyolu Belediyeleri Sapanca’da buluştu

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş, Sapanca’da düzenlenen İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği toplantısına katıldı.

İpekyolu Belediyeleri Sapanca’da buluştu

Haber: BMA

İpekyolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği meclis toplantısı Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Göynük Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş katıldı.  Toplantıda üyelerin tamamının oylarıyla Birlik Başkanlığına Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya yeniden seçildi. Kaya yaptığı açıklamada; “İPEKBİR olarak tüm üye belediyelerimizle ortak proje üretmeye, turizm alanında yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ise Birliğin Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi. Toplantı sonrası katılımcı Başkan ve Meclis Üyeleri Sapanca’da bir dizi ziyaretlerde bulundular.

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