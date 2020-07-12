İpekyolu Belediyeleri toplantısında Göynük’ü temsil etti

Haber: BMA

İpekyolu Belediyeler Birliği 2020 Yılı Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı geçtiğimiz günlerde İznik'te Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Sakarya Eski Milletvekili danışma kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa İsen, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanı Murat Kaya, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, Danışma kurulu üyesi Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, İpek Yolu Belediyeleri Turizm Kalkınma Birliği Müdürü Sibel Bozdağcı, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Göynük Belediye Başkan Yardımcısı Samet Çetinbaş, İznik Belediyesi Meclis Üyeleri Zeliha Peşte, Önder Bulut, Gölpazarı Belediyesi, Sapanca Belediyesi, Karapürcek Belediyesi Meclis üyeleri katıldı.

İznik Belediyesi Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Gençlik ve Kültür Merkezi konferans salonunda yapılan toplantı İpekyolu Belediyeleri Turizm ve Kalkınma Birliği Başkanı ve Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'nın başkanlığında yapıldı. Başkan Kaya'nın açılış konuşmasının ardından kesin hesaplar ve faaliyet raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.

Görüşmelerin ardından İznik Belediye Başkanı Kağan Metmet Usta'nın rehberliğinde İznik Lefke Kapı, Yeşil Camii, İznik Nilüfer Hatun İmareti (Türk İslam Eserleri Müzesi), İznikli Gönül Adamı Eşrefoğlu Rumi Türbesi, Ayasofya (Orhan Camii), Süleymanpaşa Medresesi, Davud-i Kayseri Hazretleri Türbesi ve 1. Murat Hamamı (İznik Çini ve Kent Müzesi) ziyaretleri gerçekleştirildi.