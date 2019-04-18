İpekyolu Kariyer Fuarına Katıldı

Haber: BMA

Büyük bir katılımın olduğu ve GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapılan İpekyolu Kariyer Fuarının açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Kariyer Fuarı Projesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 Yüksek Öğretim Eğitim Dönemi’nin Külliye’deki açılış konuşmasıyla start aldığını belirtti.

Anadolu’nun coğrafyasının en büyük cazibe merkezi olduğunu belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise, coğrafyasının en büyük cazibe merkezi olan Anadolu’nun İbn-i Haldun’un ‘Coğrafyamız kaderimizdir’ vurgulamasının gereği olarak kaderini birlikte paylaşırken doğru kararlar ve stratejik adımlar atması gerektiğini ifade etti. Gür, “Bizim en büyük kaynağımız insan kaynağımızdır. Yaşlanan dünyaya karşın, genç nüfusuyla büyük bir dinamizm oluşturan, risk alma becerisi olan ve vatan millet mevzu bahis olunca da canını vermekten çekinmeyen bir gençliğimiz var bizim. Ancak bu gençliği geleceğe doğru taşımak zorundayız. Türkiye 2023, 2071 hedeflerine doğru giderken sizlere güvenerek ve sizlerin önünü açarak gidiyor” dedi.

Fuarın Açılış törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ün yanı sıra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Gaziantep İl Protokolü ve çeşitli üniversitelerden gelen çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende, Türkiye’nin önde gelen kamu kurum ve kuruluşları ile, özel sektörün öncülerini öğrencilerle buluşmasına katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara günün anısına plaket takdim edildi. Törende, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, fuara sağladığı katkılardan dolayı Gaziantep Yedi İklim Akademi Kurucusu Halil Kılıç’a plaket takdim etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, fuarda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’la görüşerek, 2019 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde gerçekleştirilecek ikinci bir Kariyer Fuarı’nın, Batı Karadeniz Bölgesi’nde yapılmasını talep etti ve fuarın Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin işbirliği ile belirlenecek takvime göre yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 15:03