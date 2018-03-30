Haber: BMA

Bolu 4. Noteri huzurunda yapılan çekilişte 8 adet iphone7 kazananları belirlendi. Halktan kişilerin yaptığı çekiliş sonuçlarına 3333 katılımcı arasından kazanan asil talihliler şu şekilde:

1081 numaralı bilet Sinan Genç

2584 numaralı bilet Havva Yasemin Çinpolat

0467 numaralı bilet Vural Sözen

2051 numaralı bilet Ahmet Sarıkaya

1714 numaralı bilet Birgül Arı

2598 numaralı bilet Abdullah Koca

1968 numaralı bilet Ozan Kahrıman

3209 numaralı bilet Ersin Özkan

Yedek talihliler:

2727 numaralı bilet Atilla Türk

2441 numaralı bilet Mesure Ural

0657 numaralı bilet Hülya Yastık

2809 numaralı bilet Muhsin Ulusoy

2262 numaralı bilet Ali Sürücü

1975 numaralı bilet Vedat Çelik

0807 numaralı bilet emine Merve Çamlıbel

0181 numaralı bilet Ulviye Yılmaz