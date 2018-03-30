Haber: BMA
Bolu 4. Noteri huzurunda yapılan çekilişte 8 adet iphone7 kazananları belirlendi. Halktan kişilerin yaptığı çekiliş sonuçlarına 3333 katılımcı arasından kazanan asil talihliler şu şekilde:
1081 numaralı bilet Sinan Genç
2584 numaralı bilet Havva Yasemin Çinpolat
0467 numaralı bilet Vural Sözen
2051 numaralı bilet Ahmet Sarıkaya
1714 numaralı bilet Birgül Arı
2598 numaralı bilet Abdullah Koca
1968 numaralı bilet Ozan Kahrıman
3209 numaralı bilet Ersin Özkan
Yedek talihliler:
2727 numaralı bilet Atilla Türk
2441 numaralı bilet Mesure Ural
0657 numaralı bilet Hülya Yastık
2809 numaralı bilet Muhsin Ulusoy
2262 numaralı bilet Ali Sürücü
1975 numaralı bilet Vedat Çelik
0807 numaralı bilet emine Merve Çamlıbel
0181 numaralı bilet Ulviye Yılmaz
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