İplik tırının yanması son anda önlendi!

Haber: Okay Özcan

Olay, saat 13.30 sıralarında Bolu’nun Dörtdivan ilçesi, Tem Otoyolu İstanbul istikameti Metro Dinlenme Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde giden 34 DAS 216 plakalı iplik yüklü tırın balataları ısındı. Balataların ısındığını anlayan sürücü aracı yolun kenarına çekerek lastiklerini kontrol etti. Tırda iplik yükü olmasından dolayı paniğe kapılan sürücü, daha büyük yangın çıkmasından korkarak durumu hemen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri, tırın balatalarına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.