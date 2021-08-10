Iraklı aileye oturma izni yok

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’da 1.5 yıldır Sağlık Mahallesi’nde bulunan Değercan Apartmanı’nın 5’inci katında oturan Iraklı ailenin bina sakinlerinin ortak kararıyla oturdukları evi boşaltmaları istenildi. Apartmanda gürültü yaptıkları, bina sakinlerini rahatsız ettikleri ve bina temizliğine özen göstermemeleri iddiasıyla apartman yönetimi tarafından Iraklı ailenin binadan çıkartılmasına karar verildi. Iraklı aile kendilerinin binadan çıkartılmak istenilmesine tepki gösterdi.

“APARTMAN KURALLARINA UYMADIKLARI GEREKÇESİYLE”

Bazı kesimlerin ırkçılıkla suçladığı apartman yöneticisi Hakkı Elçin ise Iraklı ailenin apartman kurallarına uymadıklarını belirterek, gerek merdiven temizliği olsun gerekse çok gürültü yapmaları nedeniyle ailenin binadan çıkartılmasına karar verdik. Olayın ırkçılıkla alakası yok” dedi.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

Bir apartman sakini de Iraklı ailenin bazı üyelerinin binada oturan bazı vatandaşlarla tartışma yaşayarak darp ettiğini iddia etti.

Evinden çıkartılmak istenen Hüseyin Kerim ile daire arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Apartman yönetimi tarafından binanın girişine 9 Ağustos’tan itibaren apartmandaki hiçbir daireye yabancı uyruklu vatandaşların kiracı olarak alınmamasını içeren karar yazısı asıldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021, 16:50