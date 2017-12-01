Haber&Fotoğraf: Metin Ferah

İlimiz Borazanlar Mahallesinde eski bir evde zor şartlar altında yaşayan 11 çocuklu Iraklı bir aileye, aynı mahallede yaşayan duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine Belediye ve Mahalle Muhtarı Şevki Gündüz harekete geçti. Yetkililer ve duyarlı vatandaşlar tarafından Iraklı aileye giyecek, gıda, battaniye ve yorgan yardımında bulundular. Iraklı ailenin, ülkelerinde yaşanan savaştan kaçar ilimize sığındıkları öğrenildi. Ayrıca zor şartlar altında Irak’tan kaçarak, ilimize sığınan ailenin İl göç idaresinde kaydı bulunmadığı için 11 çocuğun yaşıtlarıyla beraber okula gidemediği öğrenildi.