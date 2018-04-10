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    • Iraklı çocuk çaldı Kore gazisi hüzünle dinledi

    Irak’taki savaştan ailesiyle birlikte kaçarak Bolu’ya sığınan 12 yaşındaki Muhammed melodika çalıp harçlığını çıkartmak isterken, 90 yaşındaki Kore Gazimiz Afer Sebenli küçük Iraklı çocuğu dinledi. Bu olay görenleri duygulandırdı.

    10 Nisan 2018 Salı 13:57
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    Iraklı çocuk çaldı Kore gazisi hüzünle dinledi
    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Iraklı babasını ABD ile çatışırken kaybeden 12 yaşındaki Muhammed, savaştan kaçarak annesi ve kardeşleriyle birlikte önce Türkiye ye sığınmacı olarak giriş yaptı ve ardından ailesiyle birlikte Bolu’ya geldiler. 10 yaşındayken Bolu’ya yerleşmek zorunda kalan küçük Iraklı çocuk aile bütçesine katkı sağlamak ve ekmek parası için İzzet Baysal Caddesinde melodika çalarak emeğinin karşılığına almaya çalıştı.

    Küçük Iraklı çocuğun duygu yüklü müzik çaldığını gören 90 yaşındaki bir çocuk 2 torun sahibi olan AferSebenli, elindeki bastonuyla küçük Iraklı çocuğun yanına yanaşarak dakikalarca melodikadan çıkan hoş müziği dinledi ve ona bahşiş verdi. Kore savaşında gazi unvanını alan 90 yaşındaki AferSeben’li, savaşın çocuklarının dertlerini en iyi kendisinin bildiğini belirterek; “Kore’de savaşırken, ailelerin küçük çocuklarının savaştan dolayı çok göz yaşı döktüklerini gördüm. Bolu’da Iraklı bir savaşın mağduru çocuğunu görünce çok hüzünlendim” diye konuştu.


    Anahtar Kelimeler: Irak’taki, Savaştan, Ailesiyle, Birlikte, Kaçarak

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