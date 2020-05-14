Iraklı kadınlara kaçak ekmek baskını

​​​​​​​Bolu’da, evlerinde kaçak ekmek ve bazlama üretip satan Irak uyruklu kadınlara, zabıta ve polis ekipleri baskın düzenledi. Ekipler tarafından kadınlara para cezası kesilirken, yaşadıkları ev de mühürlendi.

Haber: Volkan Yılmaz

Olay, saat 13.30 sıralarında Aktaş mahallesi Fakı Cemil sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan vatandaşlar, sokakta bulunan 2 katlı binada yaşayan Irak uyruklu şahısların kaçak yollarla ekmek üretip sattığını fark etti. Vatandaşların durumu polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri eve geldi. Polis ekipleri evde yaptıkları aramalarda ekmek ve ekmek üretiminde kullanılan aparat buldu. Polis ekipleri durumu Bolu Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen zabıta ekipleri şahıslara para cezası uygularken, yaşadıkları evi de mühürledi. Üretilen ekmeklere ise zabıta ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 15:55
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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