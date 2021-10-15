Iraklı kız öğrencilerin tek isteği

Özel Haber: Uğur Balaban

Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Bilişim Teknolojileri Alanı, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Kimya Teknolojisi Alanı bölümlerinde öğrenim gören 3 Iraklı kız öğrenci, okulun hem gözdeleri oldu hem de kız öğrenciler, Türkiye de okuyup ülkeye destek vermek istediklerini söylediler.

Aslen Irak doğumlu olan ve 4 yıldır Bolu’da yaşayan 15 yaşındaki Noor Saad Abdulrazaq Bilişim Teknolojileri Alanı 9. Sınıf öğrencisi, yine aynı şekilde 4 yıldır ailesiyle birlikte Bolu’da yaşan 14 yaşındaki Noor Omar Ali Alhayyawi Kimya Teknolojisi 9. Sınıf öğrencisi ve 5 yıldır Bolu’da ailesiyle birlikte olan Umnıyah Salam Hamıd Mobilye ve İç Mekan Tasarımı 10. Sınıf öğrencisi olarak Bolu İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim görüyorlar.

794 öğrenin eğitim ve öğrenim gördüğü okulda çeşitli bölümlerde öğrenim gören bu 3 Iraklı öğrenci, okulun da aynı zamanda gözdeleri oldular. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında öğrenim gören Umnıyah Salam Hamıd; “Okulumu ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Bana ve diğer Iraklı arkadaşlarıma karşı hiç zaman bir ayrımcılık yapılmamakla birlikte hiçbir zamanda dışlanmıyoruz. Bu mesleği çok sevdiğim için okulumu tercih ettim. Bu okulumu bitirdikten sonra üniversiteyi de iç mimar olarak bitirmek istiyorum” derken, baba mesleğini seçiğini belirten Bilişim Teknolojileri Alanı 9. Sınıf öğrencisi Noor Saad Abdulrazq’da, “Mesleki açıdan okulum, Bolu’nun en iyi eğitim veren okulu. Babam da bilişim teknolojileriyle uğraştığı için bu bölümü seçtim”

Kimya Teknolojileri Alanı 9. Sınıf öğrencisi Noor Omar Alı Alhayyawi’de, kimyaya yönelik büyük ilgi duyduğunu açıklayarak; “Iraklı olmamız okulumuzda hiçbir problem yaratmıyor. Aksine, okuldaki arkadaşlarız ve öğretmenlerimiz bizlere çok iyi davranıyor. Bende okulumdan mezun olduktan sonra kimya alanında üniversiteye gidip, başarılar elde etmek istiyorum” dedi. Iraklı kız öğrenci ayrıca; “Türkiye’de olup, Bolu’da okumak çok güzel bir duygu. Bolu çok güzel bir şehir. Tek amacımız başarılı olup yaşadığımız bu ülkü olan Türkiye ye faydalı kızlar olmak istiyoruz” dediler.