Iraklılar birbirine girdi

Haber: C. Kutay AYKAN

Suriyeli, Afganlı, İranlı derken şimdide Iraklı vatandaşlar birbirlerine girmeye başladı. İzzet Baysal 50. Yıl Ortaokulu bahçesinde, bir araya gelen 3 Iraklı vatandaşlar bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştular. Vatandaşların ihbarı üzerine okula asayiş ekipleri gönderildi.

15 yaşındaki Mazin İdrees Fayez Rashidi akrabası 17 yaşındaki İbrahim İdrees Fayez Rashidi ve ismi öğrenilemeyen 3 Iraklı önce ağış dalışı ardından da birbirlerini yumruklamaya başladılar. Olay yerine gelen asayiş ekiplerine birbirlerinden davacı ve şikayetçi olduklarını belirtmeleri üzerine 3 Iraklı mülteci sağlık raporu için hastaneye götürüldü.

Okul bahçesinde birbirlerine giren 3 Iraklı mülteci İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezindeki ifadelerinin alınmasının ardından Savcılığa sevk edildi.