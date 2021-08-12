İranlı genç kendini jiletledi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay, Bolu’da Tabaklar Mahallesi Ferit Talay Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 15 gün önce köpek gezdirirken tanışan S.A. ve İran uyruklu 32 yaşındaki Amir S. buluştukları evde alkol almaya başladı. Alkolün etkisi ile kendini jiletlemeye başlayan Amir S. kafasını duvara vurdu. Evden çıkan sesler üzerine uyanan S.A., Amir S.’yi yerde yatarken görüp durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Amir S.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerindeki müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine kaldırılan Amir S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. S.A. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.