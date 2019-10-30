Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve İrem Derici konseri düzenlendi. Kent meydanından başlayan fener alayına Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı. Kent Meydanı’nda toplanan kalabalık ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı’na kadar belediye bandosu ile birlikte marşlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, ‘Mustafa Kemalin askerleriyiz’ sloganları attı.

İrem Derici Bolu’yu coşturdu

Fener alayının ardından düzenlenen konserde ise sahneye çıkan ünlü sanatçı İrem Derici Boluluları coşturdu. Konuşması, dans ve sahne şovları ile Bolu halkının ilgi odağı olan İrem Derici Bolu’yu çok sevdiğini sık sık dile getirdi. Konser arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kısa bir konuşma yaparak İrem Derici’ye plaket verdi.

“Bolu serttir, insanı merttir”

Başkan Özcan İrem Derici ile konuşması sırasında “Bolu serttir, insanı merttir” ifadelerini kullanarak Bolu’yu ve Bolu halkını ne kadar çok sevdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özcan, “Meftun kimdir diye sorarsanız, meftun benim. Ben Bolu’ya meftunum.” dedi. Açıklamalarına “Biz Bolu Beyinin torunu değil, Köroğlu’nun torunuyuz” diyerek devam eden Özcan sahneyi İrem Derici’ye bıraktı. İrem Derici plaket töreni sonrası hit şarkılarını seslendirerek konsere devam etti.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019, 09:59