İrem Derici’den özel açıklamalar

Haber: C. Kutay Aykan

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri için ilimize gelen Derici, konsere dakikalar kala samimi açıklamalarda bulundu. Bolu’yu ve Abant’ı sık sık ziyaret ettiğini belirten Derici, “ailemin yarısı Ankara’da yaşadığı için Bolu, genelde ziyaret ettiğimiz, doğa güzellikleriyle hepimizi mest eden müthiş bir yuvamız. Konser sonrası maalesef Bolu’dan ayrılacağım. Konser takvimim devam ediyor. Bana kalsa İstanbul’un trafiğini, kahrını, kirli havasını çekmektense en azından burada kalıp ciğerlerimi ferahlatmak çok isterdim” dedi.

Cumhuriyetin 96. Yılını Bolu halkı ile kutlamaktan heyecan duyduğunu söyleyen Derici, “çok büyük bir coşku içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına 4 yılımız kaldı. 96. yılında burada Bolu halkıyla beraber olmak beni inanılmaz heyecanlandıran bir durum. İnanıyorum ki onlar da çok eğlenecekler. Bayrağımızı gururla kaldırıp, 10. yıl marşımızı söyleyip sonra da onurlu, gururlu ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Türk gençleri olarak bu bayramı kutlamak istiyoruz. Aslında en güzel bayram bu bayram. Belki Bolu halkı ile Cumhuriyetin 100. yılında da karşılaşırız” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019, 10:01