İrem Gül, günlerdir kayıp

Haber: Ceylan Beykoz

15 yaşındaki İrem Gül Şahin isimli kız çocuğu 5 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde evden çıktı. Kızlarının geri dönmemesi üzerine şüphelenen aile polise haber verdi. Günlerdir haber alınamayan İrem Gül Şahin’in bulunması için sosyal medyada yüzlerce kişi birlik oldu. 15 yaşındaki kızın bulunması için polis ekipleri de çalışmalarını sürdürürken vatandaşlardan gören ya da bilgisi olanların 155 Polis İmdat, 156 Jandarma veya 0538 384 2840 numaralı telefona haber vermesi istendi.