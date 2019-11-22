İrfan başkanın acı günü

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Emekli eski Emniyet Müdürü ve aynı zamanda Ankara Bolulular derneği Başkanı İrfan Bayar, çok sevdiği annesinin ölüm haberini sosyal paylaşım sitesinden faça book sayfasından şöyle duyurdu; “Kıymetli Dostlar, Bu gece ANNEM, HAKK’A YÜRÜDÜ. Giden ANNE olunca, ACI DA BÜYÜK OLUYOR. Emr-i Hak vaki olunca, elden tek bir şey geliyor. Dua etmek. Ben de onu yapıyorum”

Yakalandığı rahatsız sonucu tedavi görürken hayata gözlerini yuman Merhume Emine Bayar’ın cenazesi bugün Büyük Camide kılınacak Cuma ve cenaze namazının ardından Sarıcalar köy mezarlığına defnedilecektir. Gazetemiz ve internet sitemiz olarak merhume Emine Bayar’a Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileriz.