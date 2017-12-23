Bolu Valisi Aydın Baruş başkanlığında Karpalas Otel’de düzenlenen toplantıya Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, daire müdürleri, oda başkanları ile Bolu’nun önde gelen sanayi kuruluşları yetkilileri katıldı.

“HEDEFİMİZ KÜÇÜK İŞLETMELERİ BÜYÜK İŞLETMELERE DÖNÜŞTÜRMEK”

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Bolu’nun bir sanayi kenti olmadığını ve imkanları azami gayret içinde kullandıklarını dile getirerek, “Yapmış olduğumuz bu toplantının bir öncesini Şubat Ayı’nda yapmıştık. Sizlere bu konuda göstermiş olduğunuz emek için çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözün çok üstüne çıkarak, istihdam sağladınız. Sizleri oda başkanı olarak canı gönülden kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bugün de ilimizin önde gelen sanayi kuruluşları bir tarafta, bir tarafta da kamumuzun sizin de muhatabınız olduğu, iş yaparken sorun yaşadığınız veya sorunları çözebilen temsilcilerimiz burada. Bolu ilini tarif ederken özellikle 400 tane istihdam sağlayan sanayi kuruluşumuz var. Bunların 170 tanesi kapasite raporu alıyor, sanayide istihdamımız yaklaşık 20 bin kişi istihdam ediliyor. Biliyorsunuz Bolu sanayi kenti değil. İmkânlarımızı azami olarak kullanma gayreti içerisinde oluyoruz. Sanayiyi ileriye hep beraber götürmek için gayret içerisindeyiz. Bizim hedefimiz küçük işletmeleri büyük işletmelere dönüştürebilmektir. Hedefimiz sizlere daha fazla hizmet vermektir. Sizler ne kadar büyürseniz bizler de ilimiz de o kadar büyür” şeklinde konuştu.

BTSO Başkanı Türker Ateş ayrıca, Arçelik Bölgesi Islah Organize Sanayi Bölgesi, elektronik ticarete geçiş, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı, Geçici Depolama Tesisi, Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Faaliyetleri ve Metal Sektörü UR-Ge faaliyetleri gibi belli başlıklar altında yapılan çalışmalar ile bazı projelerin son durumları hakkında bilgiler aktardı.

“MİLLETİMİZİN HUZURUNA ÇOK DEĞERLİ KATKI VERİYORSUNUZ”

İnsanları iş sahibi yapmanın, evlerine ekmek götürmelerini sağlamanın önemine vurgu yaparak konuşmasına başlayan Bolu Valisi Aydın Baruş, bu konuda katkısı olan sanayi kuruluşlarına teşekkür etti. Bolu’nun ekonomisine büyük katkılar sağlayan sanayicileri bir araya toplayan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’e de teşekkür eden Vali Baruş, “Siz ilimizin ekonomisini yönlendiren değerli sanayicilerimiz olarak her zaman fikirlerine başvurulması gereken, ilimizin sorunları hakkında görüşleri alınması gereken şahıslarsınız. Dolayısıyla sizlerle bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Bu toplantının düzenlenmesinde Bolu Ticaret ve Sanayi Odamızın büyük emeği oldu ve bu manada Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş’e çok teşekkür ediyorum. İnsanları iş sahibi yapmak, onların evlerine ekmek götürmelerini sağlayabilmek kadar güzel bir iş yoktur diye düşünüyorum. Çünkü çalıştırdığınız insanların yüzünün gülmesi, bununla birlikte ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunulması hepimizi mutlu ediyor. Bu anlamda da toplumumuzun, ülkemizin, milletimizin huzuruna çok değerli katkılar veriyorsunuz. İstihdam konusunda kamu sektörü insanlarımıza iş imkanı verirken diğer taraftan da özel sektörümüz esas olarak insanımızı iş sahibi yapıyor” dedi.

İLİMİZDEKİ İSTİHDAM SAYILARI

Konuşmasının devamında Bolu’daki istihdam sayıları ve bunların dağılımı hakkında detaylı bilgiler veren Vali Baruş şöyle konuştu:

Bolumuzda güncel rakamlarla çalışan kişi sayısı 90 bin 568. Toplam nüfusumuz 299 bin 896’dır. Dolayısıyla toplam nüfusumuzun yaklaşık % 30’u çalışma hayatında yer alıyor. 55 bin 314 emeklimiz var. Bu da nüfusumuzun % 18’ini oluşturuyor. Dolayısıyla şu anda Bolu’daki nüfusun içerisinde hem çalışan hem de emekli olan kişi sayısı yaklaşık nüfusumuzun yarısına tekabül ediyor. Diğer taraftan ilimizde 2022 maaşı dediğimiz yaşlılık ve engellilik maaşı alan 5 bin 312 kişi var. Bu da nüfusumuzun % 1.7’sini oluşturuyor. Bir de ilimiz açısında esas sevindirici olan Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan yani primlerini kendisi ödeyip veya devlet tarafından ödenip sağlık sigortası kapsamında olan 13 bin 655 kişi var ki bu %4,5gibi çok düşük bir rakam. Türkiye geneline baktığımız zaman sosyal güvence haricinde kalan bu nüfusun azlığı gerçekten sevindirici bizim açımızdan. Herkesin çalışıp ekmeğini kazandığı, çalışmasının neticesinde de sosyal güvenlik kapsamına dahil olduğu, aile fertlerinin de bundan yararlandığı bir sistem en sağlıklı sistemdir. Bu açıdan ilimiz, ülkemizin kalkınması adına çok önemli katkılar veriyor. Şu anda ilimizde çalışanların % 70.6’sı yani 63 bin 936 kişi SSK’lı, 10 bin 915 kişi BAĞ-KUR’lu, 15 bin 717 kişi de Emekli Sandığı kapsamında çalışıyor. İlimizde istihdam edilenlerin sadece 25 bin 424’ü yani % 28’i kamu sektöründe çalışıyor. Bu da çalışanların yaklaşık 4’te 3’ünün özel sektörde çalıştığını gösteriyor. Bu çok önemli bir rakam. Bu Türkiye genelinde bizim yüzümüzü ağartacak bir rakam.

“BOLU İNSANI DOĞASINI KORUMA KONUSUNDA ÇOK TİTİZ”

İlimizin istihdamı açısından sanayi sektörünün de çok ciddi bir önemi var. Bolu, bir sanayi kenti değil ancak sahip olduğumuz doğal güzelliklere baktığımızda sanayi sektörüyle birlikte gerek turizm, gerek tarım sektörünü doğamızı, çevremizi koruyarak birlikte götürmek mecburiyetimiz var. Bolu’da bu konuda son derece titiz bir il. İnsan yapısı itibariyle de doğaya sahip çıkan bir yapıya sahip ki bu konuyla gurur duyuyoruz.

BOLU SANAYİSİ KURULUŞLARINDA İSTİHDAM RAKAMLARI

Sanayi tescili yapmış 372 sanayi kuruluşu var. Bunlardan 185’i mikro işletme ki bu işletmelerde 760 kişi çalışıyor ve buralarda çalışanlar, toplam çalışanların % 4’ünü oluşturuyor. 124 küçük işletmemiz var, 2 bin 704 kişi istihdam ediyor. Yüzde olarak bu da % 13’e tekabül ediyor. 45 orta boy işletme 4 bin 809 kişi istihdam ediyor ve bu da % 23’e tekabül ediyor: 18 büyük işletmede de 12 bin 242 kişi çalışıyor ve bu da % 60’a denk geliyor. Bu rakamlara baktığımız zaman büyük ve orta işletmelerin istihdamda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Toplamda da yaklaşık 20 bin civarında çalışanımız var. Sanayide çalışanlarımızın % 17’si vasıflı, % 83 kişisi vasıfsız işçi durumunda. Bu vasıflı işçi sayımızı artırmamız lazım. İşbaşı eğitimler, meslek okullarına doğru yönlendirme, kurslarda verilen eğitimlerle çalışanlarımızın becerilerini artırma yönünde yapacağımız çalışmalarla bu rakamı daha da yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum. 4 tane organize sanayimiz var. Umudumuz o dur ki ilçelerimizdeki organize sanayi bölgeleri de ilimiz istihdamına katkıda bulunacak duruma gelsin. Organize Sanayi Bölgelerimizi de inşallah büyük sanayi tesislerinin odağı haline getiririz. Tabi ki bunu İlimizin kalkınma teşviklerinden yararlanmada 2. Bölgede olması olumsuz etkiliyor. Bunu devamlı ilgili makamlara aktarıyoruz. İnşallah bu konuda da olumlu gelişmeler sağlanır diye ümit ediyoruz.”

“İSTİHDAMDA % 7 ARTIŞ SAĞLANDI”

22 Şubat 2017 tarihinde de bu toplantı kapsamında buluştuklarını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Bolu’daki istihdam artışı sayının 2 bin olarak belirlendiğini hatırlatan Vali Baruş, bugün itibari ile bu rakamın 3 bin 971 olduğunu ifade etti. Belirlenen rakamın neredeyse 2 katı daha fazla istihdam yapıldığını ifade eden Vali Baruş, “Siz sanayicilerimizin yaşamış olduğu sorunların bize aktarılması, ilimizin ekonomisi hakkında görüşlerinizin bilinmesi bizler açısından büyük önem taşıyor ve bu toplantıyı düzenlememizin temel sebeplerinden biri de budur. Sizler İlimizin istihdamında çok önemli rol üstlenen iş adamlarımızsınız. 22 Şubat 2017 tarihinde sizlerle toplantı yapmıştık ve burada Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında ilimizde yapabileceklerimizi görüşmüştük. O toplantıda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, ilimiz açısından bir hedef belirlemişti ve 2 bin kişi olarak bunu ifade etmiştik. Bu da o zaman istihdam edilen insanların % 3.5’ini kapsıyordu. Çok şükür ki bu konuda çok önemli bir ilerleme sağladık. Bu kapsamda bazı çalışmalar yaptık. Belediye Başkanımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ile birlikte sanayi tesislerimiz ziyaret etmeye çalıştık ve bu kapsamda 24 sanayi tesisimizi ziyaret ettik. Önümüzdeki dönemde de diğer sanayi tesislerimizi ve sektörleri ziyaret etmeye çalışacağız. Diğer taraftan Ticaret ve Sanayi Odamız tarafından da istihdam seferberliği ve bu konuda firmalara sağlanan avantajlar konusunda afişler bastırıldı ve toplumu bilgilendirme yönünde önemli çalışmalar yapıldı.Bugün itibariyle ilimizde istihdam artışı 3 bin 971’dir. Yani biz 2 bin gibi bir hedef koymamıza rağmen bunun iki katına taşıdık. Bu konuda sizin emekleriniz çok büyük. Bu kadar insanımızın yüzünün güldürülmesi, ailelerine ekmek götürmesinin sağlanması gerçekten takdir edilmesi gereken bir davranış. Ulaştığımız rakam % 7 artışa denk geliyor. Bu rakamın içerisinde çıraklar, iş başı eğitimi, isteğe bağlı sigortalar, tarım sigortalılar yok. Bunları hariç tutarak bu rakamları söylüyoruz. Özel sektör istihdamımız, zorunlu sigortalılık kapsamında 56 bin 341’den 60 bin 312’ye yükseldi bugün itibariyle. Dolayısıyla toplam istihdam sayımızın 90 bin 500 civarında olduğu düşünülürse buna özel sektörün katkısı çok önemli. İlimizde istihdam artışı sağlayan firmalarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

FİKİRLER PAYLAŞILDI

Düzenlenen toplantının devamında toplantıya katılan iş adamlarının görüşleri alınarak toplantının değerlendirilmesi yapıldı.

Kurum müdürleri de kendi sorunluluk alanları ile ilgili duyurularını yaparak iş adamlarının sorularını da cevapladı.