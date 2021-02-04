İş cinayetleri listesinde yerimizi aldık

Haber: Aylin Beykoz

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2020 yılı iş kazaları raporunu yayınladı. Yüzde 66’sını ulusal basından; yüzde 34’ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından bilgilere dayanarak tespit edilen verilere göre; 2020 yılında en az 2 bin 427 işçi hayatını kaybetti. Ocak ayında en az 114 işçi, Şubat ayında en az 132 işçi, Mart ayında en az 113 işçi, Nisan ayında en az 223 işçi, Mayıs ayında en az 166 işçi, Haziran ayında en az 190 işçi, Temmuz ayında en az 164 işçi, Ağustos ayında en az 218 işçi, Eylül ayında en az 211 işçi, Ekim ayında en az 232 işçi, Kasım ayında en az 308 işçi ve Aralık ayında en az 356 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

KORONAYA 741 KURBAN

Meclis tarafından yapılan araştırmaya göre işçilerin ölüm nedenleri de belli oldu. Buna göre COVİD-19 nedeniyle 741 işçi, Trafik, Servis Kazası nedeniyle 388 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 296 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 237 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 190 işçi; Şiddet nedeniyle 105 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 104 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 87 işçi; İntihar nedeniyle 73 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 53 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 27 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 21 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 105 işçi hayatını kaybetti.

BOLU’DA 61 ÖLÜM

İller bazında en çok ölüm ise İstanbul’da yaşandı. 325 işçinin hayatını kaybettiği İstanbul’un ardından; 111 ölüm İzmir’de; 99 ölüm Kocaeli’de; 80 ölüm Ankara’da; 79 ölüm Bursa’da; 67 ölüm Antalya’da; 66 ölüm Konya’da; 65 ölüm Aydın’da; 61’er ölüm Denizli ve Samsun’da; 60 ölüm Adana’da; 58 ölüm Gaziantep’te; 57 ölüm Sakarya’da; 54’er ölüm Manisa ve Şanlıurfa’da; 52 ölüm Mersin’de; 46 ölüm Van’da; 45 ölüm Muğla’da; 41’er ölüm Diyarbakır ve Hatay’da; 40 ölüm Kayseri’de; 38 ölüm Kahramanmaraş’ta; 34 ölüm Zonguldak’ta; 29 ölüm Malatya’da; 28 ölüm Tekirdağ’da; 27 ölüm Trabzon’da; 26 ölüm Ordu’da; 25 ölüm Sivas’ta; 24 ölüm Kastamonu’da; 23 ölüm Balıkesir’de; 22 ölüm Osmaniye’de; 20’şer ölüm Elazığ, Isparta ve Mardin’de; 19 ölüm Şırnak’ta; 18’er ölüm Bolu ve Çanakkale’de; 17’şer ölüm yaşandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 23:14