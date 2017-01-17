Haber: Esra ÖZTÜRK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, beraberinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Ahmet Açıkgöz, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı İsmail Gerim, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahim Şenocak ve Çalışma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hicret Bozoklu ile birlikte geldiği İlimizde iş dünyası temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Başkan Yardımcıları Mustafa Özkoparan ve Lebibe Özçağlar, Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Gülen, İlkay Bayrak ve Melih Yaman, Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Yüksel, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Tahir Gayret ve esnaf oda başkanları, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsmail Yalçın ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mustafa Turan katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, ilk adımlarının geçen hafta atıldığını belirttiği çalışma hayatında milli seferberlik ile ilgili olarak, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kendi merkez birimlerinin faaliyetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İş Kurumu’nun desteklerini bir arada, koordineli biçimde çalışma hayatına yansıtarak, istihdamın ve teşviklerin kullanımının artırılması amacıyla böyle bir karar alındı. İlk etapta İl Müdürlüklerimizin bu organizasyona katılımı, konuyla ilgili motivasyon sağlamak, SGK ve İŞKUR’u işverenler ile bir araya getirmek, sizlerin teşviklerden yararlanmasını nasıl artırabiliriz veya sizlere uygun daha başka hangi teşvikleri, nasıl oluşturabiliriz, ayrıca çalışma hayatıyla ilgili olarak buraya özgü zorunlar varsa bu sorunları nasıl çözebiliriz, bu sorulara cevap bulabilmek amacıyla geldik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın en önemli önceliklerinden birisi sosyal diyaloğu geliştirmektir. En önemli paydaşlarından birisi de TSO’lar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları gibi meslek kuruluşlarıdır. Bu çalışmaları başarıyla yürütebilmek için paydaş kuruluşlarımızla sağladığımız verimli diyaloğun önemi büyüktür. Sizlerin görüş ve önerileri, çalışmalarımızda bizlere büyük katkı ve fayda sağlamaktadır. İşverenlerimizin birinci elden doğru ve sağlıklı biçimde bilgilendirilmelerine Bakanlık olarak büyük önem veriyoruz. Sektör temsilcilerimizle bir araya gelerek bu bilgilendirme çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna bugün buradaki toplantımıza evsahipliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş de ziyaretlerinden ve iş dünyası ile bir araya geldiklerinden dolayı Müsteşar Yardımcısı Nacar ve beraberindekilere teşekkür ederek, “Sorunlarımızı birinci elden dile getirebileceğimiz kişilerle bir aradayız. Sizleri Ticaret ve Sanayi Odası’nda ilk kez ağırlıyoruz. Sizlerle mümkün olduğunca fazla kontak halinde bulunmamız lazım. Zamanla yarışıyoruz. Çok önemli bir dönemdeyiz. Bu süreçte iş dünyamıza, memleketimize neler kazandırabiliriz, çalışma hayatımızdaki verimliliği artırarak OECD ortalamasının üzerine nasıl çıkarabiliriz, bunun üzerinde birlikte koordineli olarak ve sonuç odaklı çalışmalarda bulunmalıyız” ifadelerinde bulundu.

Toplantının ana gündem maddesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” uygulaması kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar oldu. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, toplantı katılımcılarını ayrı ayrı dinleyerek kendi görev alanları ve çalışma hayatında milli seferberlik uygulaması ile ilgili bilgi ve görüşlerini aldı. Yanı sıra Bakanlığın görev alanında bulunan sigorta prim teşvikleri, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, mesleki eğitimler ve mesleki yeterlilik belgelendirme işlemleri gibi birçok konu başlığında da karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.