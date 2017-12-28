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28 Aralık 2017 Perşembe
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    • “İş dünyasına yeni soluk: Arabuluculuk”

    Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036 Sayılı İş mahkemeleri Kanunu’nu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun iş dünyasına olan etkilerini değerlendirdi.

    28 Aralık 2017 Perşembe 13:00
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    “İş dünyasına yeni soluk: Arabuluculuk”

    Haber: Semih Baykal

    İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuk iş dünyasında yeni bir dönem başlatacak. Dava Şartı arabuluculuk ile iş dünyasına yeni bir soluk geldiğini vurgulayan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, yeni düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür ederken, camia olarak sistemin başarısı için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

    ANLAŞILAN KONULAR TEKRAR DAVA KONUSU YAPILAMAYACAK

    TSO Başkanı Türker Ateş, İş mahkemeleri Kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin yaptığı açıklamada; arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığını belirtirken, düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacağını söyledi. Ateş ayrıca, “İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir” dedi.

    GİZLİLİK EMSAL KARARLAR OLUŞMASINI ENGELLEYECEK

    “Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyük sorun haline gelen emsal kararlar; işçi ve işverenin aralarında yapacağı arabuluculuk anlaşma metni gizli olacağından ve tüm taraflar ve arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir sorun olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır” diyerek sözlerine devam eden Ateş, bu değişikliklerin iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davalarının arabuluculuk ile son bulacağını düşündüğünü dile getiren Ateş, “Vakit nakittir” sözünün iş dünyasındaki işlerliğinden bahsetti.

    TARAFLAR BİR ÇÖZÜM ÜRETEMEZSE NE OLACAK?

    Arabuluculuğun genel avantajlarının yanı sıra iş dünyasına olan büyük etkilerinin bu kadarla da kalmadığını belirten TSO Başkanı Ateş arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucunun bir çözüm önerisi getirebileceğini de sözlerine ekledi.

    YENİ DÜZENLEME İLE SİSTEM NASIL İLERLEYECEK?

    Türker Ateş yeni düzenlemeler ışığında sistemi şöyle özetled: “İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ticaret, Sanayi, Odası, Başkanı

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