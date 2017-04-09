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09 Nisan 2017 Pazar
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    • İş dünyasından Doğanay'a teşekkür

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'ın daveti üzerine ilimize gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile ilimiz iş dünyasını bir araya getiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'a iş adamları özellikle teşekkür ettiler.

    09 Nisan 2017 Pazar 12:05
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    İş dünyasından Doğanay'a teşekkür

    Haber: BMA

    Referandum çalışmalarına katılmak üzere Bolu’ya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, akşam saatlerinde Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda Bolulu işadamlarıyla bir araya geldi. İki bölüm halinde gerçekleşen Bakan Özlü ve işadamları buluşmasında; ilk olarak Bolulu işadamları ve vatandaşlarla bir arayan gelen Özlü burada Bakanlığına bağlı KOSGEB başta olmak üzere sanayici ve iş dünyasına adım atmak için girişimde bulunacaklara hükümet olarak sağladıkları desteklerden bahsetti. Özellikle KOSGEB kredisi konusunda Bolu Halkının kafasında bulunan sorulara cevap veren Bakan Özlü, KOSGEB destek kredilerinin artarak devam edeceğini ve kredi alacaklarının sayısının artacağı müjdesini verdi.

    Ardından ise Bolu’da ithalat ve ihracat yapan iş adamlarıyla biraraya gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, burada iş adamlarının karşılaştıkları sıkıntıları ve talepleri dinledi. Bakan Özlü, iş adamlarından gelen talepleri dikkatle dinleyerek çözüm noktasında bürokratlarına not aldırdı.

    Toplantıda söz alan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve işadamları, özellikle iş dünyasının sorunlarının en yetkili kişilere aktarılması için AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'a teşekkür ettiler. Doğanay'ın Bolu'ya gelen her Bakan veya Bakan Yardımcısını mutlaka iş dünyası ile bir araya getirdiğine dikkat çeken Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş; "İş adamlarımızın talep ve bilgilendirilmelerini en yetkili ağız olan Bakan ve Bakan Yardımcıları tarafından yapılmasını sağlayarak Bolu'da siyaset ve iş dünyasını uyum içerisinde birlikte hareket etmesini sağlayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'a teşekkür ediyoruz" dedi.

    AK Parti il Başkanı Nurettin Doğanay ise, " Sayın Bakan ve Bakan Yardımcılarımızın ilimize referandum çalışmalarımıza destek vermek için gelmelerini bir fırsata çevirmek istiyoruz. Çünkü biz zaten sürekli esnafımızın, iş adamlarımızla, çiftçimizle bir aradayız ve onların sıkıntılarını, isteklerini yakından biliyoruz. Bu sıkıntı ve taleplere Ankara'da cevap aramaktansa, konunun muhatapları olan Sayın Bakan ve Bakan Yardımcılarımızla; esnaf, işadamımız ve çiftçimizi bir araya getirmeye gayret gösteriyoruz. Ve bugüne kadar yaptığımız bu buluşmalardan da Bolu adına faydalı sonuçlar çıktığını gördük. Bu tür organizasyonlara bundan sonra da devam edeceğiz. Bu organizasyonların yapılmasında emeği geçen başta AK Parti Bolu Milletvekillerimize, bizim bu isteğimizi kırmayarak Bolu'ya gelen Sayın Bakan ve Bakan Yardımcılarımıza, bu organizasyonların en büyük yükünü çeken Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Türker Ateş'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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