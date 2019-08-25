İş dünyasını buluşturan nikah

Haber: Esra Perçin

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği(BESD-BİR) ve beyaz et sektörünün öncü kuruluşlarından Beypiliç Yönetim Kurulu Başkanı Sait Koca’nın oğlu Özgen Koca, hayatını Büşra ile birleştiren imzayı attı. Geçtiğimiz gün düzenlenen nikah törenine hem Bolu hem Türkiye iş dünyasından birçok iş insanı katıldı. Ayten-Sait Koca çiftinin oğulları Özgen ile Ayşe-Ahmet Kan çiftinin kızları Büşra’nın nikahını Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kıydı. Kıyılan nikah sonrası dünya evine giren Büşra-Özgen çiftinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Davetliler nikah töreni sonrasında verilen kokteyl ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendiler.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2019, 13:49