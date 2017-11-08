Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Kadın işçiler, yurdun dört bir yanında iş güvenliğini almadan canlarını hiçe sayarak çalışma yapan kesime yönelik baretli çalışma uygulaması başlattı. Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde mevsimlik işçi olarak çalışan kadın işçiler baretlerini takıp şehrin bir çok yerine çiçek dikerek, hiçbir önlem almadan, can güvenliğini hiçe sayanlara baretli göndermede bulundu.

BARETLERİ GİYDİLER ÇİÇEKLERİ EKTİLER

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, amaçlarının dikkat çekmek olduğunu ve iş güvenliğini almadan çalışma yapılmaması gerektiğini göstermek amacıyla çiçek diken kadın işçilerin baret takmaya başladıklarını belirterek; “Baret takan kadın işçilerimizi gören bazı vatandaşlarımız yanlış yorumda bulunuyor. Çiçek diken bir işçinin baret takması anlamsız gibi tepkiler yapılıyor. Kadın işçilerimiz, şehir merkezinde ve D-100 üzerinde trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde tretuvarlarda çiçek ekimi yapıyor. Tabi ki bu alanlar tehlikeli Bölgeler. Süratli geçen bir araçtan küçük bir taşın fırladığını ve kadın işçimizin başına isabet ettiğini düşünün. Bizde bu yüzden baretli önlem aldık. Bizim tek amacımız önce işçimizin can güvenliğini sağlamak ve önce insan sloganından yola çıkarak bu uygulamayı başlattık” dediler.