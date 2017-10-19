Haber: Kasım ŞAHİN

Talihsiz olay saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Nergiz Sokak AFAD binası karşısındaki bir inşaatta meydana geldi. Askerliğini bitirdikten sonra kardeşiyle birlikte ekmek parası kazanmak için inşaata sıvacılık işine başlayan Osman Coşkun, çıktığı iskelede bir anda dengesini kaybetti ve 6’ıncı kattan aşağıya düştü.