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19 Ekim 2017 Perşembe
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    • İş güvenliği olmayan işçi 6’ıncı kattan düştü

    Askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki sıva işçisi Osman Coşkun, iş güvenliği almadan çalıştığı iskelede dengesini kaybedince 6’ıncı kattan aşağıya düştü.

    19 Ekim 2017 Perşembe 16:16
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    İş güvenliği olmayan işçi 6’ıncı kattan düştü

    Haber: Kasım ŞAHİN
    Talihsiz olay saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Nergiz Sokak AFAD binası karşısındaki bir inşaatta meydana geldi. Askerliğini bitirdikten sonra kardeşiyle birlikte ekmek parası kazanmak için inşaata sıvacılık işine başlayan Osman Coşkun, çıktığı iskelede bir anda dengesini kaybetti ve 6’ıncı kattan aşağıya düştü.
    İş güvenliği olmadan çalışan sıva işçisi Coşkun, düşmemek için yoğun çaba harcadığı ama buna rağmen kat iskelelerine çarpa çarpa sert zemine düşmekten kurtulamadı. Genç işçi inşaatta çalışan arkadaşları tarafından olay yerine gelen ambulansa İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Coşkun’un, kaburgalarında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis yüksekten düşme olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

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