Haber: Kasım ŞAHİN
Talihsiz olay saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Nergiz Sokak AFAD binası karşısındaki bir inşaatta meydana geldi. Askerliğini bitirdikten sonra kardeşiyle birlikte ekmek parası kazanmak için inşaata sıvacılık işine başlayan Osman Coşkun, çıktığı iskelede bir anda dengesini kaybetti ve 6’ıncı kattan aşağıya düştü.
İş güvenliği olmadan çalışan sıva işçisi Coşkun, düşmemek için yoğun çaba harcadığı ama buna rağmen kat iskelelerine çarpa çarpa sert zemine düşmekten kurtulamadı. Genç işçi inşaatta çalışan arkadaşları tarafından olay yerine gelen ambulansa İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Coşkun’un, kaburgalarında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis yüksekten düşme olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
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