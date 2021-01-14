İş hanında sigara münakaşası



Haber: C.Kutay Aykan

Ceza uygulamak isteyen ekiplere direnen vatandaş nedeniyle olay yerine polis çağırıldı. Yaşanan tartışma polisin gelmesiyle son bulurken, kapalı alanda sigara içen vatandaşa cezai işlem uygulandı. İl emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri gözetiminde şahsa kapalı alanda sigara içtiği için 188 Türk Lirası para cezası kesildi. İsminin R.D.G olduğu öğrenilen vatandaşa ile denetim yapan memurlar arasında yaşanan ufak çaplı tartışmaya pasaj esnafı da dahil oldu. Cezai işlem uygulanırken pasaj içindeki esnaflar, kapalı alanda sigara yasağına serzenişte bulundu. “Kapı önünde ana caddeden dolayı sigara içme yasağı bulunuyor. Sigara içme yeri olarak sıkıntı yaşıyoruz” diyerek tepki gösteren esnaflar ceza kesilmemesini istediyse de denetim ekipleri işlemi uyguladı.

Sağlık Müdürlüğü, zabıta ve polis ekipleri pasajda diğer esnafa da uyarılarda bulunarak, yasağa uymayanlara Kabahatler Kanunu’nun 32’nci ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddeleri kapsamında işlem yapılacağını hatırlattılar.