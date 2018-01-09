HABER:Ceylan Beykoz

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı iş hanının giriş katında Eray Türk isimli bir vatandaşa ait CD satılan iş yerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören diğer iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle 6 katlı iş hanı dumanlar içinde kalırken, iş hanındaki vatandaşlar ise olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından el feneri yardımıyla dışarı çıkarıldı. Yangın sırasında iş yerinde bulunan Eray Türk'ün ağabeyi Emre Türk, diğer iş yeri sahipleri dışarıya çıkartıldı. Dumandan etkilenen Türk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması başlatırken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.