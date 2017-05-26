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"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Programı" kapsamında, üst düzey bürokratlarla Bolu’ya bir ziyaret gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Ziyarete Vali Baruş ve Bakan Yardımcısı Yegin’in yanı sıra, Bakanlık temsilcileri, SGK İl Müdürü Mustafa Turan, Bolu İŞKUR Müdürü İsmail Yalçın ve AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay katıldı.

“FARKINDALIĞI ARTIRMAYI AMAÇLIYORUZ”

Ziyarette Bolu’ya gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yegin, “İş kazalarının artma riski yüksek bir dönemdeyiz, inşaat sezonu açılıyor. Bu kapsamda farkındalığı artırmak için 81 ili geziyoruz. Geçen hafta bütün ekibimizle beraber büyük şehirlere gitmiştik ve bu hafta da küçük illerimizi dolaşıyoruz. Bugün de Bolu’da bazı inşaatlarımızı gezeceğiz. Bizim maksadımız burada onları basmak, hemen işlemler başlatmak değil. Hayati tehlike gördüğümüzde tabi ki müdahale edeceğiz ama biraz farkındalığı artıralım istiyoruz. Herkes bahanelerin ardına sığınıyor. Kimisi iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarını pahalı buluyor, kimisi işçiyi suçluyor kimisi de işvereni suçluyor. Bu kültürü geliştireceğiz. Emniyet kemeri takmanın hiçbir maliyeti yok. Sadece harcanan kalori var, başka bir şey yok ama birçok kazada ölümler kemer takılmadığı için oluyor. Biz bu uygulamalarla farkındalığı artırmak istiyoruz. Burada il müdürlerimizle sohbet ettiğimizde 50 ve yukarı istihdam yapan birçok işyerine ulaştığınızı, artı istihdam hedefini yakalamak ve geçmek için çalıştığınızı biliyorum. Bu kapsamda emekleriniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

“AMAÇ İŞ KAZALARINI EN AZA İNDİRMEK”

Bolu Valisi Aydın Baruş, ziyaretleri için Bakan Yardımcısı Yegin’e teşekkür ederek, “Mevsim itibariyle çalışma hayatı canlandı. Milli Seferberlik kapsamında Bolu ili genelinde bizde kendi ölçeğimizde yapabileceklerimizi yapıyoruz. Özellikle yoğun işçi çalıştıran işletmelerimizi ziyaret edip onların sorunlarını almaya, çözüm yolları getirmeye gayret ediyoruz. Bu anlamda iş adamlarımızı cesaretlendirme anlamında teşvik ediyoruz. Bizim ilimizde bugün itibariyle 2 Ocak 2017 tarihinden bugüne özel sektörde çalışan daimi işçi sayısında 2 bin 626 artı istihdam artışı var. 47 bin çalışandan 49 binli rakamlara çıkmış durumdayız. İnşallah yılsonuna kadar bunun çok daha artacağını düşünüyorum. Yeni yatırımlar var ilimizde ve bu çerçevede istihdam sayımızı 50 binin üzerine çıkarma hedefimiz var. Bolu’daki işletmelerimiz, sanayi kuruluşlarımız düzenli çalışan, yasal zorunluluklara riayet eden şirketler. İnşaat mevsiminde özelikle özel firma ve şahısların yaptığı inşaatlarda bazı dikkatsizlikler ve tedbirsizlikler olabiliyor. Geçmiş yıllarda da fazla olmasa da üzücü kazalar yaşadık. Amacımız bu kazaları en aza indirmektir” dedi.