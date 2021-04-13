“İŞ-KUR’dan izinsiz çalışmalar yürütülüyor”

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu’da bazı kişi ve kurumların kanun ve yönetmeliklere aykırı şekilde hiçbir izin almadan iş ve işçi bulmaya yönelik faaliyetler yürüttüğünü ifade etti.

“İŞ-KUR’DAN İZİNLİ İŞ VE İŞÇİ BULAN HİÇBİR KURUM VEYA KİŞİ YOKTUR”

“Bolu İŞ-KUR, kanunlar ve yönetmeliklerle verilen görevlerini başarılı bir şekilde sürdürürken ilimizde birtakım kişi veya kurumların kanunlara ve yönetmeliklere aykırı şekilde iş ve işçi bulmaya yönelik faaliyetler yürüttüğü belirlenmiştir. Söz konusu iş ve işçi bulmaya yönelik çalışmaların yapılabilmesi için İŞ-KUR’dan resmi izin alınarak özel istihdam bürosu açılması gerekmektedir. Hiçbir izin almadan ve özel istihdam bürosu açmadan yetkisiz şekilde çalışma yapan kurumun uyarılmasının ardından İnsan Kaynakları Birimi üzerinden faaliyetlerine devam ettiği anlaşılmıştır. Bolu’da yetkili kurumumuz olan İŞ-KUR’dan izin alarak iş ve işçi bulma faaliyeti gösteren herhangi bir kişi ya da kuruluş bulunmamaktadır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2021, 15:24