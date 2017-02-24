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24 Şubat 2017 Cuma
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    • İş Kurumu hizmet noktası faaliyete geçiyor

    İstihdam seferberliği kapsamında işgücü piyasasının taraflarını Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında buluşturacak olan “İş Kurumu hizmet noktası” uygulaması Ticaret ve Sanayi Odası’nda faaliyete geçiyor.

    24 Şubat 2017 Cuma 15:18
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    İş Kurumu hizmet noktası faaliyete geçiyor

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Bolu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösterecek olan “İş Kurumu Hizmet Noktası” ile işverenlere yönelik etkili danışmanlık hizmeti verilmesi, işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücü temin edilmesine yardımcı olmak için iş arayanlara yönelik danışmanlık hizmeti sunulması, iş arayanlara mesleki eğitim ve tecrübe kazandırma çalışmaları yapılması ve nihayetinde işsizlerin istihdam edilmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

    Konuyla ilgili bilgiler veren Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, ekonomi olarak zorlu bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, 2017 yılından itibaren ekonominin yeniden yükseliş trendine kavuşması için en önemli unsurlardan birisinin istihdam olduğuna dikkat çekti. Ülke genelinde başlatılan istihdam seferberliğine iş dünyası ve TOBB camiası olarak ciddi destek verdiklerini kaydeden Ateş, TSO bünyesinde faaliyete başlayacak olan İş Kurumu hizmet noktası hakkında bilgiler verdi. Ateş, “Bu seferberliğin önemli adımlarından birisi olarak, İl istihdamımızı artırabilmek ve işgücü piyasamızı genişletebilmek amacı doğrultusunda, bu konudaki en önemli paydaşımız olan Çalışma ve İş Kurumu ile omuz omuza bir çalışmaya başladık.  İş Kurumu’nun meslek danışmanlarına Odamızda bir masa tahsis ettik. Böylelikle Odamızı hem iş arayanlar, hem de işverenlerimiz için birinci durak haline getirmeyi hedefliyoruz. İş Kurumu uzmanları, periyodik biçimde Odamızda gerek işverenler, gerekse iş arayanlar ile bir araya gelecek. Kurumun çalışmaları ve işverenlere sağladıkları destekler birinci elden iş dünyasına tanıtılacak. Bir anlamda, İş Kurumu’nun hizmet ve faaliyetleri, iş dünyasının ayağına getirilmiş olacak.” dedi.

    Ateş şöyle devam etti: “Bundan böyle üyelerimiz, ihtiyaç duydukları elemanları ve niteliklerini Odamızda bulunan İş Kurumu hizmet noktasına bildirecekler. Bunun üzerine İş Kurumu’nun hizmet portföyünde bulunan çeşitli enstrümanlar ile işverenlerimize aradıkları nitelikteki elemanların temin edilebilmesi yönünde çalışmalar yürütülecek. Diğer yandan, işsiz insanlarımıza iş ve aş sağlayan üyelerimize, İş Kurumu ve SGK gibi kurumlar aracılığıyla bir dizi cazip teşvik ve destek de söz konusudur. Böylelikle bu çalışma doğrultusunda iş dünyamızın bu teşvik ve desteklerden yararlanma oranını artırmayı da amaçlıyoruz. İstihdam seferberliğini sonuç odaklı biçimde ilerletebilmek için hükümet ve iş dünyası hep birlikte bu süreçte elini taşın altına koymuştur. Devletimiz teşvik ve destekleriyle iş dünyamızın önünü açarken, iş dünyamızın da buna karşılık, imkânı ölçüsünde sağlayacağı yeni istihdamlarla bu anlamlı ve önemli seferberliğe katkı sağlayacağına inanıyoruz.” 

    Anahtar Kelimeler: İstihdam, Seferberliği, Kapsamında, Işgücü, Piyasasının

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