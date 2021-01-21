İş makinesinin lastikleri yandı

H: Erdal Tanrıverdi

D-100 karayolunun Gerede istikametinden Ankara yönüne giden iş makinesi yüklü TIR'ın arka lastiklerinden dumanlar yükseldi. TIR'dan çıkan dumanları gören diğer sürücüler, araçlarını yolun sağına çekerek, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Gerede İtfaiyesi yayınladığı açıklamada şunları söyledi: “20 Ocak 2021 tarihinde saat 17.25’te, 112 komutadan gelen ihbar ile Ankara D.100 karayolu Aktaş mevkiinde meydana gelen tır lobet yangınına, Gerede İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimizce müdahale edilip söndürülmüştür. Vatandaşımıza geçmiş olsun.”