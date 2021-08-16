İş merkezi binası inşaatı tamamlanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre BOLU BELEDİYESİ İŞ MERKEZİ BİNASI TAMAMLAMA İNŞAATI YAPIM İŞİ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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