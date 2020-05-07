iş sağlığı ve güvenliği en üst düzeyde

Haber: N. Halid Altundal

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada iş modelleri değişikliğe uğruyor. Şirketler üretime devam ederken, çalışan sağlığını koruyabilmek adına önlemler alıyor. Salgın tehdidinin devam ettiği bu dönemde, iş sağlığı ve güvenliğinin önemi de her geçen gün artıyor. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1,9 milyon aboneye enerji hizmeti sağlayan Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki uygulamalarını en üst düzeye taşıyor. SEDAŞ, çalışan sağlığını birinci plana alan kurum kültürüyle iş güvenliği bilincini yaygınlaştırıyor.

Elektrik dağıtım faaliyetlerindeki iş kazası risklerini belirleyerek gerekli konularda tedbirlerin alınmasını sağlayan SEDAŞ, çalışanlarının iş güvenliği kültürüne uygun ortamlarda faaliyetlerini sürdürmelerini hedefliyor. Koruyucu ekipmanlarla saha çalışanları için kaza riski minimize edilirken, periyodik süreçlerle iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri de organize ediliyor. 2019 boyunca her kademeden SEDAŞ çalışanı toplamda 28 bin 900 saat iş güvenliği eğitimi aldı.

ÖNCELİK ÇALIŞAN SAĞLIĞINDA

Konuyla ilgili konuşan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, şunları dile getirdi: “Kovid’19 salgını iş sağlığı ve güvenliğinin önemini bir kat daha artırdı. İnsan hayatının her şeyden değerli olduğu ve hiçbir koşulda ihmal edilemeyeceği bir kez daha anlaşıldı. SEDAŞ olarak bizler de çalışanlarımızın sağlığı için önlemlerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Dünya standartlarında eğitici çalışmalarımızla iş güvenliği bilincinin çoğalmasını hedefliyoruz. Koronavirüs salgınından önce de sürdürdüğümüz iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, SEDAŞ’lıların sağlığına öncelik verdik. Enerji ihtiyacının kesintiye uğramaması için gece gündüz demeden çalışırken iş güvenliği önlemlerimizi ihmal etmedik. Bu süreçte fedakarlıkla çalışan tüm SEDAŞ ailesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nı kutluyorum”.