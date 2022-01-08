İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ ALINACAKTIR ZONGULDAK BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.