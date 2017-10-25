Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye genelinde ve ilimizde can ve iş güvenliğini almadan çalışan birçok işçinin hayatını kaybettiği ve birçok çalışanında ağır yaralandığı iş kazalarında hala daha gerekli önlemler alınmazken, ilimizdeki 4 katlı bir apartmanın çatısına çıkan ustanın iş güvenliğini almadan yaptığı çalışma cambazları kıskandıracak boyuttaydı.

Hiçbir önlem almadan 4 katlı apartmanın çatısında yukarıdan aşağıya eşya indiren ve çatı üzerinde eşya taşıyan ustanın yaptığı bu çalışma ibretlik vericiydi. Canını hiçe sayan bu işçinin durumunu gören vatandaşların yürekleri ağızlara gelirken, işçinin bu vurdum duymazlığı ise kafalarda soru işareti bıraktı.