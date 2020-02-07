İş yeri temsilcileri belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye İş Sendikası İşçi temsilcisi seçimi sonrası Başkan Sinan Ay ve yönetim kurulu yeni işçi temsilcileri ile bir araya gelip tanışma toplantısı yaptı. Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi ile yeni sözleşmeye imza atan Belediye İş Sendikası sözleşme konusunda Başkan Sinan Ay tarafından işçi temsilcilerine bilgiler verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’na da teşekkürlerini ileten Belediye İş Sendikası yapılacak çalışmalar hakkında temsilciler bilgiler verdi. Belediye Bünyesinde bulunan kadrolu ve şirket elamanlarının tüm sorunları hakkında ilgilenilmesi kokusunda direktifleri verilirken hiç birimiz personel ayrımı yapmayacağız mesajı verildi. İşçi temsilcileri ile sık sık bir araya gelineceği ve yapılacak projeler konusunda fikir alışverişi yapılacağı söylendi.

Belediye İş Sendikası iş yeri temsilcileri şu şekilde oluştu: “Baş Temsilci Celall Öztürk

İş yeri temsilcileri: Zikrullah Büyüktopaç, Fahri Gündüz, Zülvikar Ali pehlivan, Kemal Kazan, Erol Samur, Nurettin Aytar, Ayşe Atılgan, Arif Özdemir, Hakkı Özalp, Selami Oruç, İsmail Akpınar, Hüseyin Bayram”