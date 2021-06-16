İş yerlerinden talep fazla



Haber: Ceylan Beykoz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün, üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerce yerinde aşı uygulamasına başlandığını açıklamasının ardından kentte faaliyet gösteren ve çalışan sayısı 100'ün üzerinde olan fabrikalarda mobil ekiplerin aşı mesaisi başladı.

Aşı taleplerini değerlendiren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle fabrikalarda özel aşı alanları hazırlanmasını sağladı. Kentte faaliyet gösteren bir beyaz et fabrikasına gelen aşı ekibi, bilgilendirmenin ardından özel alanda çalışanların Kovid-19 aşısını yaptı.

“İş yerlerinden talep çok fazla"

Bolu Refika Baysal Toplum Sağlık Merkezi filyasyon ve aşılama ekip koordinatörü Dr. Ayşe Nennioğlu Turgut, gazetecilere, kent olarak aşılamada iyi bir yol kat edildiğini söyledi.

Yerinde aşılama uygulamasına değinen Turgut, "Organize sanayide ve toplu çalışılan yerlerde aşılamaya devam ederek yerinde aşılama yapıyoruz. İlerleyen süreçte toplu çalışılan yerlerin tamamını aşılamış olmayı planlıyoruz. Oralar da 15 bin aşı yapılacak personel var. Dün sahada 390 aşılama yaptık. İş yerlerinden talep çok fazla. Bize, 'Aşıya ne zaman geliyorsunuz?' diye telefon ediyorlar." diye konuştu.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş de iş dünyasının da salgından etkilendiğini belirterek, "İşletmelerimizin kesintisiz olarak çalışmalarına başlaması için aşılamaların çok önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

Yerinde aşılama uygulamasının başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ateş, bunun çok önemli bir hamle olduğunu, özelikle 100'ün üzerinde personeli olan işletmelerde aşılamayı yerinde gerçekleştirdiklerini, buradaki çalışanların 1 ay içinde aşılanmasını beklediklerini kaydetti.

Aşılama çalışması yapılan fabrikanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Ericek ise salgın nedeniyle 1,5 yıldır zorlu bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "Devamlı üretim yapma zorunluluğu olan firmayız. Canlı hayvanla uğraştığımız için üretimi durdurma durumumuz yok. Amacımız burada aşılamayı hızlı bir şekilde yapmak." ifadelerini kullandı.