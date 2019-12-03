İş yerlerine müjde

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye genelinde 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji, ticarethane ve sanayi aboneleri için yeni bir kampanyaya imza attı. “Sabit Fiyat Kampanyası” Kocaeli, Bolu, Düzce ve Sakarya illerinde bulunan ve bir önceki yılki aylık ortalama enerji tüketimi 6 bin 500 TL ve üzeri olan tüm kullanıcılar için geçerli olacak. Sepaş Enerji’nin başlattığı ve 4 ay sürecek kampanyadan faydalanabilmek için abonelerin 12 ay tüketim taahhüttü vermeleri gerekiyor. Bir önceki yılki aylık ortalama enerji tüketimi 6 bin 500 TL ve üzeri olan kullanıcılar, tüm yıl boyunca sabit enerji birim fiyatından faydalanabilecek.