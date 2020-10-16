İsa Sayın: “Esefle kınıyorum”

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi tarafından Paşaköy alt geçidine yaptırılan devlet büyüklerinin resimlerinin Karayolları tarafından boyanarak silinmesine Saadet Partisi(SP) İl Başkanı İsa Sayın tepki gösterdi. SP İl Başkanı Sayın yaptığı yazılı basın açıklamasında, “ Bolu Belediyesi tarafından D-100 ve TEM Otoyolunun kesiştiği kavşağa yapılan ve Türk siyasi tarihinde yer etmiş liderlerin resim ve özlü sözlerinin Karayolları ekipleri tarafından çevik kuvvet desteği ile silinmesi ve tahrip edilmesi en hafif tabiri ile liderlerimizin anısına saygısızlık ve edepsizliktir. Resimlerin yapımı sırasında ve 6 aydır orada bulunmasına sesini çıkarmayan yetkililer hiçbir yazışma ve uyarı yapmadan gece yarısı yangından mal kaçırırcasına bu resimlerin üzerini kapatmaya çalışmışlardır” dedi.

“MAALESEF İKTİDARIN ZİHNİYETİ BÖYLE ÇALIŞIYOR”

Açıklamasının devamında, “Birincisi bu resimlerin niçin kaldırılmak istendi? İkicisi bu talimatı kim verdi?” sorularını soran İsa Sayın, “Birinci soruya cevabımız iktidar özellikle zihniyeti gereği halkın önceliklerini değil kendi ikbalini düşünmektedir. Malumunuz bu resim ve özlü sözler her kesimden liderleri ve onların özlü sözlerini ihtiva ettiği için tüm toplum tarafından beğeni ile karşılanmıştı. İktidar tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi muhalefetin iyi bir icraat yaparak topluma fayda sağlamasını engellemek için elinden geleni yapıyor. Bunu kendi iktidarları için tehdit olarak görüyorlar. Maalesef iktidarın zihniyeti böyle çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“YAPILAN BU HAREKETİ ESEFLE KINIYORUM”

Sayın ikinci soruya cevabını ise şu sözlerle verdi: “Bu işin AK Parti İl Bolu Başkanlığının talimatı olmadan yapmaya kimsenin cesaret edemeyeceğidir. Valimiz Sayın Ahmet Ümit olaydan haberi olmadığını beyan etmiş ve çalışmayı durdurmuştur. Karayolları Müdürümüzün ise böyle riskli bir işe kendi başına kalkışması günümüz Türkiye’sinde mümkün değildir. AK Parti teşkilatları herkesten önce kendi içlerinde bunun hesabını sormalıdırlar. Yapılan bu hareketi esefle kınıyorum. Toplum olarak bu yönetim zihniyetine sessiz kaldığımız sürece umduğumuz müreffeh günlere kavuşmamız mümkün değildir.