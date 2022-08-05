İsa Sayın: İktidar çoklu organ yetmezliği yaşıyor

Haber: Ceylan Beykoz

İktidarın tüm kurumlarıyla birlikte iflas ettiğini ifade eden Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın, iktidara yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef gösteren Sayın, iktidarın “çoklu organ yetmezliği” yaşadığını kaydetti.

İKTİDAR ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ YAŞIYOR

Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın, değişim ve yeni bir başlangıcın şafağında olduklarını belirterek, “ÖSYM, sınavları hakkaniyetle yapamıyor. Merkez Bankası, paramızın değerini koruyamıyor, düşüremiyor. TÜİK, rakamları doğru açıklayamıyor. Gençlerimiz ülkeyi terk etmek istiyor. Cumhurbaşkanı, bu kötü gidişe dur diyemiyor. İktidar, tüm kurumlarıyla iflas etmiş bir halde “çoklu organ yetmezliği” yaşıyor. Bugüne kadar bir gecenin bitip de sabahın olmadığı hiç görülmemiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun; değişimin ve yeni bir başlangıcın şafağındayız” dedi.