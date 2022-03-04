İsa Sayın, Tanju Özcan'ı eleştirdi

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıkladığı elektrikli tramvay hattı ve ücretsiz otobüs hattıyla ilgili Saadet Partisi Bolu İl Başkanı İsa Sayın basın açıklaması gerçekleştirdi. Partinin il binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Sayın, Kasım ayında, ücretsiz ring hatları ve otopark sorunu üzerine hazırladıkları sunum ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ziyaret ettiklerini ve 2 buçuk saat civarında bir müzakere gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

“UZUN SÜREN SAHA ARAŞTIRMALARI YAPTIK”

O dönem uzun süren saha çalışmaları yaparak, hazırladıkları çözüm paketini Başkan Özcan’a ilettiklerini ve ring hattının da bu paket içerisinde yer aldığına vurgu yapan Sayın, “Sorunun teşhisi ve çözümü için uzun süren saha araştırmaları ve konunun uzmanları ile toplantılar yaptık. Bolu şehir merkezinde, çevre mahallelerde ve hatta yeni imara açılan alanlarda otoparkın bir sorun olmaktan çıkması için 5 maddeden oluşan ve 5 yıl içerisinde tamamlanması öngörülen bir çözüm paketi sunduk. Yani başkana bizim sunduğumuz aslında komple bir paketti” dedi.

“SAYIN BAŞKAN’IN KOLAY YOLU SEÇTİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

Özcan’ın sunulan paketten basit olan çözümü seçerek, sadece onu hayata geçirdiğini belirten Sayın, “Ancak gelinen noktada Sayın Başkan’ın kolay yolu seçtiğini görüyoruz. Yapılan çalışmayı bir saat gibi düşünürsek saatin tüm dişlileri olmadan saat çalışmaz. Sadece şehir içi ücretsiz taşıma ile otopark ve kaldırım sorununun çözüleceğini iddia etmek en ılımlı tabir ile hayalcilik olur. Şehir içi ücretsiz toplu taşıma yapılmasını elbette olumlu bir gelişme olarak görüyor, küçümsemiyoruz. Zaten önerilerimizin bir maddesinde park et ve devam et sistemi olarak bu çalışmayı detaylı şekilde incelemiş ve ring hattıyla ilgili çözüm hazırlayıp sunmuştuk” ifadelerini kullandı.

“KAVŞAKLARINDAN BAŞKA HİZMETİNE ŞAHİT DEĞİLİM”

Ring hattı konusunun popülist bir yaklaşımla ele alındığının altını çizen Sayın, sert bir eleştiride bulunarak, “Ancak sadece toplu taşımayı bu sorunun çözümü olarak göstermek ve bunu müjde olarak açıklamak popülist bir yaklaşımdır. Hem işin kolayını seçmek hem de bunu belediye bir iş yaptı diye popülist bir yaklaşım olarak öne sürmek yeterli değil. Tanju Bey 2 buçuk yıldan daha uzun bir süredir belediye başkanlığımızı yürütüyor. Ben normal bir vatandaş olarak belediyenin insan hayatına dokunan, kavşaklarından başka herhangi bir hizmetine şahit değilim. Aksına Bolu’da gerçek manada bir başıboşluk var. Bolu sahipsiz şu anda. Bunu üzülerek ifade ediyorum. Dar bir yolda yolu kapattık, kepçe ile kazın kimse size ne yaptığınızı sormayacak. Getirin arabanızı istediğiniz yere çekin sormayacak. Bir yere moloz yıkın gerçekten sormayacak. Belediye bunları sormayacak. Hepsi gözlemlediğimiz hususlar” diye konuştu.

“KATLI OTOPARKLARLA DESTEKLENMESİ GEREKMEKTEDİR”

Otopark sorununun çözümü için konunun bütün olarak ele alınması gerektiğini ve otopark çalışmalarının mecburi olduğunu dile getiren Sayın, “Otopark ve kaldırım sorununun çözülmesi için, mevcut otoparkların iyileştirilmesi, mekanik ve katlı otoparklarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda sayın başkanın önerilerimizi tekrar gözden geçirmesini tavsiye ediyoruz. Bolu’nun tüm sorunları gibi bu sorununu da ciddi bir şekilde ele almak gerekir. Ciddi bir şekilde ele almak için ise şahsi popülizmi değil samimi olarak halka hizmeti esas almak gerekir. Halka hizmet ederseniz zaten bu halk sizi gönlünde hak ettiğiniz yere koyar” açıklamasında bulundu.

“BİLİNÇLİ BİR TERCİH OLARAK YÜRÜTMEKTEDİR”

Özcan’ın popülist yaklaşımlarının bilinçli olduğunu ileri süren Sayın, “Özellikle Ankara’da Mansur Bey hizmetleri ile gündeme gelip halkın gönlünde bir yer edinirken, bizim başkanımızın popülist çıkışlarıyla gündeme gelmesini ben Bolu’ya yakıştıramıyorum. Hepimizin başkanı, hayırlı hizmetler yapmasını canı gönülden isteriz. Ancak bunun için topyekûn bir zihniyet değişikliğine ve nitelikli bir kadro ile çalışmaya ihtiyaç vardır. Ancak bugüne kadar gözlemlediğimiz şudur ki, sayın başkan bu şekilde çalışmayı ve iş tutmayı bilinçli bir tercih olarak yürütmektedir. Ben bunu yaptığım görüşmelerden sonra da şahsi kanaatim bu yönde değişti. Bu şekilde halkın gözünü oyalayabilirsiniz, belli sorunlara basit çözümler sunabilirsiniz ama bu yeterli değil” şeklinde konuştu.

“BOLU’YA ODAKLANMASI GEREKİR”

Özcan’ın Bolu’ya odaklanması gerektiğini dikkat çeken Sayın, şu şekilde konuştu: “Sayın Başkanın göreve geldiği ilk günlerde siyasi parti rozetimi çıkarıp hizmete odaklanacağım beyanının ardından son dönemde hizmete değil siyasete ve şahsi popülerliğine odaklanmasıdır. Yine kısa süre önce 6 siyasi partinin bir araya gelmesi ile ilgili yaptığı bir açıklamada liderlerin parti rozetleri takılı olarak görüşmelerini eleştirmiştir. Sayın Başkanın Bolu’ya odaklanması, bu tür anlamsız çıkışlardan uzak durması gerekir.”