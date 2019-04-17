İşadamından 48 bin TL dolandırmışlar

Haber: Aysun Beykoz

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Çorumlu işadamı D.Ö.’yü sosyal paylaşım sitesinden kandırarak, 48 bin TL dolandıran ve tutuksuz olarak yargılanan S.S., A.Ö. ve 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk İ.K., hakim karşısına çıktılar. Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan yargılanan sanıklardan olan iş kadını A.Ö., üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek; “Olay tarihinde ben bir firmada işçi olarak çalışıyordum. Patronum yanıma gelerek bir arkadaşının banka sorunu olduğunu ve hesap numaramı verdiğim taktirde hesabıma para yatacağını o parayı da kendisine vermemi istedi. Bende iyilik olsun diye kabul ettim. Hiçbir kötü niyetim yoktu. Kimden para geldiği ne kadar para geldiğini hiç bilmiyorum. Banka kartımı patronuma verdi. Mağdur D.Ö.’yü de hiç tanımam. Esas mağdur benim. İyi niyetim yüzenden sanık ve dolandırıcı durumuna düştüm” dedi.

Diğer sanık olan 17 yaşındaki suça sürüklenen çocuk İ.K.’de hiçbir kimseyi dolandırmadığını suçlunun S.S. olduğunu belirterek; “Olay günü S.S. benim yanıma gelerek, D.Ö. isimli kişiyle sosyal paylaşım sitesinden görüntülü olarak görüşmemi istedi. Ben kabul etmedim. Ama ısrar edince kısa bir süre konuşma yaptım. Ayrıca, D.Ö. ile başka hiçbir görüşmem olmadı. Bene bu işe S.S. sürükledi. D.Ö.’den kesinlikle para talebim bile olmadı. Sosyal paylaşım sitemden benim fotoğraflarım alınarak, adıma sosyal paylaşım sitesinden hesap açmışlar. Suçsuzum” diyerek S.S.’yi suçladı

S.S.’de ifadesinde suça sürüklenen çocuk olan sanık İ.K. ile sevgilisinin Çorumlu işadamı D.Ö. tarafından dolandırıldığını iddia ederek; “Esas beni bu işe İ.K. ile sevgilisi sürükledi. Benden önce Çorumlu işadamını 48 bin TL dolandırmışlar. İ.K., sosyal paylaşım sitesinden D.Ö. ile tanışmış ve annesinin hasta olduğunu zor durumda bulunduklarını belirterek, para alıp dolandırmışlar. Daha sonra da beni bu işe alet edip, dolandırma işini sürdürdüler. Be pişman olduğum için İ.K. ile sevgilisine giderek, alınan bu paralı geri ödememizi ve ceza alırsa da az ceza alacağımızı teklif ettim. Ama, bu seferde beni suçlu ilan ettiler. Esas suçlu İ.K. ile sevgilisidir. Çorumu iş adamı D.Ö. ile defalarca görüntülü olarak görüşmüş ve para almıştır. Yargılanması ve ceza almışa gereken bunlardır” dedi. Duruşma mağdur D.Ö.’nün dinlenmesi için 20 Haziran 2019 tarihine ertelendi.